讓文明交融之光溫暖世界、照亮前路

中評社北京10月10日電／據新華社消息，新華社國家高端智庫9日面向全球發布智庫報告《文明交融論——基於突出特性與價值立場的中華文明新主張》，解讀中華文明交往交流交融發展的最新成果。



中華文明自帶交融基因，在不斷交流交融中孕育和形成了全新的文明交融論。作為推動人類文明發展進程的國際公共產品，文明交融論將助力解決當前人類文明面臨的共同挑戰，為推動構建人類命運共同體作出原創性貢獻。



中華文明自古就以開放包容聞名於世，在同其他文明的交流互鑒中不斷煥發新的生命力。中華文明五千多年發展史充分說明，無論是物種、技術，還是資源、人群，甚至於思想、文化，都在不斷傳播、交流、互動中得以發展、得以進步。



以文明交流超越文明隔閡。文明交融論倡導平等、互鑒、對話、包容的文明觀。不同文明都應堅持從本國本民族實際出發，虛心學習、積極借鑒其他文明的長處和精華，消除隔閡、偏見、仇視。



以文明互鑒超越文明衝突。文明交融論主張以交融化解衝突，以對話抵消對抗，以理解代替誤解，以共同價值凝聚人類共識，實現各美其美、美美與共。從歷史上的佛教東傳、“伊儒會通”，到近代以來的“西學東漸”、新文化運動、馬克思主義和社會主義思想傳入中國，再到改革開放以來全方位對外開放，中華文明同世界其他文明互通有無、交流借鑒，始終在兼收並蓄中歷久彌新。