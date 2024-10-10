新華社國家高端智庫發布《文明交融論》報告

中評社北京10月10日電／據新華社消息，新華社國家高端智庫9日在於中山大學舉辦的相關活動上發布智庫報告《文明交融論——基於突出特性與價值立場的中華文明新主張》。這是新華社研究闡釋習近平文化思想、加強文化強國建設研究的最新成果。



新華通訊社社長、新華社國家高端智庫學術委員會主任傅華說，文化關乎國本、國運。近年來，新華社深入學習貫徹習近平文化思想，圍繞“第二個結合”、文化強國建設等推出了一系列新聞報導、智庫報告，生動詮釋了習近平文化思想的真理力量和實踐偉力。我們將繼續加強文化強國建設研究，把握中華民族的根和魂，為強國建設、民族復興偉業提供強大精神動力；持續從中華優秀傳統文化中汲取智慧和力量，深入研究文化傳承發展的內在規律，推動夯實中國式現代化的文化根基；把握世界文明交流互鑒必然趨勢，用全球視野、世界眼光觀察人類文明發展，為推動創造人類文明新形態貢獻力量。



中山大學黨委書記朱孔軍表示，《文明交融論》智庫報告是一份充滿辯證思維和理論自信的研究報告，為進一步深入學習和深刻理解習近平文化思想提供了重要啟示。中山大學人文社會科學研究底蘊深厚、學科門類齊全、成果豐碩，與新華社進一步深化全方位合作，必將充分發揮新華社的傳播優勢、智庫優勢和中山大學的學科優勢、學術優勢，更好以實際行動踐行習近平文化思想。



《文明交融論》智庫報告以習近平文化思想為指引，全面闡述文明交融論的發展淵源、突出特性、價值立場和世界貢獻。報告認為，作為推動人類文明發展進程的國際公共產品，文明交融論倡導以文明交流超越文明隔閡、文明互鑒超越文明衝突、文明包容超越文明優越，向世界提出構建世界文明新秩序的中國主張。



報告發布當天，新華社與中山大學簽訂多領域戰略合作框架協議，並合作共建文化強國研究院。雙方將在習近平文化思想研究闡釋傳播、做好黨的宣傳思想文化工作、推進新時代教育事業以及高層次、專業化人才培養等方面加強合作。