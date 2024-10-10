“我們在山裡開了家照相館”

中評社北京10月10日電／據新華社消息，今年8月，“95後”白褲瑤夫妻黎明和黎玲結束了在外打工生涯，回到廣西南丹的家鄉，在裡湖瑤族鄉“千家瑤寨·萬戶瑤鄉”易地扶貧搬遷安置點朵努社區開了一家照相館。



白褲瑤被聯合國教科文組織稱為“人類文明的活化石”，主要生活在廣西和貴州交界地帶。他們從原始社會形態直接過渡到現代社會形態，被稱為“直過民族”，他們的生活一度處於深度貧困狀態。如今，白褲瑤人民的日子越過越好，裡湖瑤族鄉的旅遊也日益興旺，黎明和黎玲用鏡頭定格了一張張遊客的笑臉……