山東章丘：“數字工具箱”為基層減負賦能

中評社北京10月10日電／據新華社消息，“今年村裡辦低保太方便了，不用像往年那樣重復填表，只需要到村委簽個字就辦好了。”山東省濟南市章丘區相公莊街道袁莊村黨支部書記袁征說起區裡打造的大數據平台，連稱“真管用”。



以往辦理低保時，村民需要填寫和提交申請表、承諾書、低保備案表、證照等近10種材料，很多是一式三份。而負責受理的基層工作人員也頗感無奈，包括低保在內的諸多民生事項要在線下辦理，收材料、統辦件等也都需人工完成。



如今在章丘區，低保申請、殘疾人補貼、高齡老人補貼等近30項群眾身邊的“關鍵小事”均實現表單免填寫、證明免提交、蓋章免跑腿。這得益於當地打造的數據要素融合賦能平台，基層幹部稱其為減負賦能的“數字工具箱”。



“這個工具箱裡各種工具一應俱全，比如區裡通過省市一體化平台各類接口和庫表，向基層下放基礎人口、經營主體、醫保社保等各類信息，形成了豐富的‘數據池’。”相公莊街道幹部張彬彬說，有了這些數據，他們可隨時查詢相關信息並自動生成表格，現在大部分數據填報工作在鎮街層面即可完成，無需向下級“要數據”。



對於“表單免填寫”功能，章丘區政府信息中心副主任董傳龍解釋說，平台生成電子表單後調取系統數據自動填寫，並通過全省電子證照系統核驗個人身份、婚姻、戶籍等證明，審核完成後加蓋電子簽章，代替紙質材料，讓原本需要鎮街線下審核後加蓋村級公章的事項在平台上“一次辦成”。



“利用這個平台還能開發一些輕應用。”在垛莊鎮便民服務中心，工作人員劉曉剛在平台上熟練地設置一個必備條件和幾個附加條件，轄區內的防範一氧化碳中毒重點人員信息便出現在屏幕上。依托輕應用模塊，垛莊鎮已打造黨員信息查詢、防火重點人員、村幹部健康信息等10多個應用小場景。

