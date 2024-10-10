進一步提升基層應急管理能力，如何發力？

中評社北京10月10日電／據新華社消息，日前公布的《中共中央辦公廳 國務院辦公廳關於進一步提升基層應急管理能力的意見》提出，強化基層應急基礎和力量。基層應急管理能力為何重要？如何進一步提升？對此，記者採訪了相關專家學者。



基層應急管理能力建設，一直備受關注。今年2月，中央全面深化改革委員會第四次會議提出，要進一步提升基層應急管理能力；今年的全國防災減災日將目光聚焦基層，主題為“人人講安全、個個會應急——著力提升基層防災避險能力”；黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出“強化基層應急基礎和力量，提高防災減災救災能力”。



基層應急管理能力建設，為何如此重要？



“基層是防災減災救災的第一線，強化基層應急管理能力建設，對於提高防災減災救災能力具有極其重要的意義。”應急管理部國家減災中心災害評估部主任吳瑋認為，基層社區、村鎮等是災害發生時的直接受影響區域，也是最早接觸和應對災害的層級。必須強化基層的應急基礎和力量，這樣才能確保在災害初期迅速、有效地進行應對，最大限度減少災害損失。



在應急管理部國家減災中心災害信息部主任張雲霞看來，當前，全球氣候變暖進一步增強了災害的極端性、異常性和不確定性，災害風險呈現進一步加劇態勢，加強基層應急力量建設至關重要且迫在眉睫。



黨的十八大以來，各方持續推動應急管理工作力量下沉、保障下傾、關口前移，基層應急管理能力建設取得顯著成效。比如，我國目前已經建成覆蓋全國的省、市、縣、鄉、村五級災害信息員隊伍，共有100多萬人，全國鄉鎮以上災害信息員年均統計報送數十萬條災情信息，充分發揮第一現場“哨兵”的作用。

