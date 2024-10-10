用文明交融論破解“文明衝突論”

中評社北京10月10日電／據新華社消息，金秋十月，“China Travel”（中國游）熱度不減，山河之美、人文之美、文明之美，越來越多外國遊客親眼見證了開放、自信、文明、安全的中國。“China Travel”生動闡釋了“文明因交流而多彩，文明因互鑒而豐富”的真諦。



新華社國家高端智庫10月9日在廣州向全球發布《文明交融論——基於突出特性與價值立場的中華文明新主張》，提出中華文明自帶交融基因，在不斷交流交融中屹立不倒、演化創新、發揚光大，孕育和形成了全新的文明交融論。其以習近平文化思想為指引，展示人類文明發展的全新圖景，標注人類文明追求的全新境界，提出以文明交流交融破解“文明衝突論”，推動構建人類命運共同體。



“人類衹有膚色語言之別，文明衹有姹紫嫣紅之別，但絕無高低優劣之分……我們應該秉持平等和尊重，摒棄傲慢和偏見，加深對自身文明和其他文明差異性的認知，推動不同文明交流對話、和諧共生。”習近平總書記為人類文明進程的發展理念及路徑指出了中國方案。



放眼世界，當前國際局勢波譎雲詭，局部衝突持續升級，人道主義危機頻發，“文明衝突論”“文明優越論”等舊思維沉渣泛起，世界經濟復甦道阻且長。



當人類文明再次走到十字路口時，中華文明的交融理念和實踐給世界以重要啟示。



五點特性解碼中華文明新主張



一部中國史，就是一部各民族交融匯聚成多元一體中華民族的歷史，就是各民族共同締造、發展、鞏固統一的偉大祖國的歷史。



從中華民族形成過程中回溯，從“兩個結合”中尋根，從中國式現代化實踐中探源，從不同文明交流互鑒中受益，中國在自身漫長的文明發展歷程中深刻認識到，不同文明之間可以相互交融，並創造出更高文明形態。

