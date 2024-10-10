從長安到敦煌，兩千多年前的郵政服務什麼樣

中評社北京10月10日電／據新華社消息，“一驛過一驛，驛騎如星流。平明發咸陽，暮及隴山頭。”郵政自古以來始終在通聯四海、信息往來中發揮重要作用。



兩千多年前，幅員遼闊的漢王朝如何將文書、信件等送達各地？簡牘，是紙張出現之前，我國古代使用最為廣泛的書寫材料。甘肅素有“漢簡之鄉”的美譽，那些寫在絲綢之路簡牘上的墨書，也是古人寫給今人的“漂流瓶”。10月9日世界郵政日，讓我們打開它們，感悟那些尺牘情深的故事。



兩枚簡牘相互銜接，完整記錄了從漢代長安到敦煌的沿途經過地區、里程，是研究絲綢之路東段交通的重要資料。



漢代的郵驛路網由設在全國各地交通要道的驛置機構組成，這些機構如同“郵局”，配備專門的車輛馬匹和人員，保證上傳下達有效運轉。根據出土漢簡記載，僅從長安至敦煌郡，就設有驛置30多個。根據郵書傳遞方向的不同，這些文書和信件被稱為東書、南書、北書、西書。



一般情況下，漢代負責郵書傳遞的人員較為固定，他們的身份多是戍卒，因負責郵書傳送而被稱為“郵卒”，或被稱為“郵人”。此外，漢代邊塞對這群專職送信的“郵人”約定俗成統稱為“同”。



在河西走廊出土漢簡記載的郵書傳遞記錄中，關於“同”的記載有百餘例。古人不具列傳送者名姓，可能是因為有些郵書的傳送不涉及郵書傳遞留遲、檢封破損和丟失等考核和處罰，所以在登記時忽略送信者的信息。



邊塞荒涼，展信舒顔。除了公文傳遞，漢代郵驛也成為古人與親友之間訴說情誼、遙寄相思的紐帶。



“起居燥濕”“強飯厚自愛”“慎春氣”等，都是漢代書信中尋常問候語。“塞上誠毋它可道者”，道出了邊塞生活的枯燥乏味，唯有在給友人寫信時聊表思鄉之情。

