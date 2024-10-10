中評社北京10月10日電／據新華社消息，職稱評審，事關8000萬專業技術人員聘用、考核、晉升等重要方面。10月以來，各地進入職稱評審高峰期。評審信息如何查詢？今年有何新變化？不在國企或事業單位能申報嗎？



27個職稱系列如何劃分？評審信息怎麼查？



人力資源社會保障部專業技術人員管理司相關負責人介紹，在國家層面，我國共設有經濟、工程、衛生、出版等27個職稱系列，由職稱評審委員會按照評審標準和程序，對專業技術人才品德、能力、業績進行評議和認定。



職稱評審結果一般分為高級、中級、初級三個層級，但具體到不同專業，職稱名稱又有所不同。



為擠壓虛假職稱證書生存空間、為人才跨地區流動提供便利，人力資源社會保障部開通了全國職稱評審信息查詢平台以及全國專業技術人員職業資格證書查詢驗證系統，各部門、單位和個人均可登錄進行查詢核驗。



大家可通過www.12333.gov.cn網頁、手機12333客戶端、人力資源社會保障部門戶網站、“人力資源和社會保障部”微信公眾號等多種渠道進行登錄。



今年職稱評審有何新變化？



今年以來，多地探索將大數據等新職業納入職稱評審範圍，同時圍繞特色產業、重點產業鏈設立特色評審專業，持續發揮職稱評價“指揮棒”作用，加速賦能產業發展。

