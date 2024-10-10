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高燒不退起紅疹 警惕別把川崎病誤認為感冒
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2024-10-10 11:21:13
中評社北京10月10日電／據新華社消息，孩子如果出現持續發熱、口唇紅幹、頸部淋巴結腫大等症狀，家長應警惕川崎病可能。
川崎病也被稱為皮膚黏膜淋巴結綜合征，是一種小兒急性發熱出疹性疾病，主要表現為皮膚黏膜出疹、淋巴結腫大和多發性動脈炎。
專家表示，只要做到早期診斷、規範治療，大部分患川崎病的孩子預後良好。
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