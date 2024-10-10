中方呼籲利比亞各方為早日重啟談判凝聚共識

中評社北京10月10日電／據新華社消息，中國常駐聯合國副代表戴兵9日在安理會利比亞問題公開會上發言時表示，中方呼籲利比亞各方繼續堅持政治解決的大方向，加強對話與協商，為早日重啟政治談判、推動建立統一國家機構凝聚更多共識。



戴兵說，當前利比亞國家和平重建處在關鍵階段，推進政治過渡是確保利長治久安的重要基石。國際社會要繼續支持以非洲方式解決非洲問題的努力，推動政治解決利比亞問題。中方呼籲尊重利比亞主權、統一和領土完整，重申敦促外部武裝和雇傭軍以平穩有序方式盡快撤離利比亞。



戴兵表示，利比亞長期經歷內戰衝突，安全架構嚴重分裂，近期部分單邊行動加劇脆弱安全局勢。中方呼籲利各方以國家和人民利益為重，保持理性克制，繼續嚴格遵守停火協議，落實“5＋5”聯合軍事委員會共識，共同維護來之不易的緩和局面。13年前，外部勢力對利比亞的軍事幹預導致多重嚴重後果，為恐怖主義滋生蔓延提供了土壤，地區國家至今仍深受其害。中方呼籲各方予以重視，繼續為利加強反恐和維護邊境安全提供支持。



戴兵指出，國際社會要繼續加大對利比亞人道援助力度，並為利推進發展重建提供更多建設性支持。中方歡迎利各方近日通過協商就重新開放油田和港口達成共識，支持利比亞用好本國石油資源，將石油收入用於改善民生福祉。同時，安理會要切實重視利當局對被凍結海外資產的關切，盡快制定解決方案，保障利比亞人民的財富免遭損失。中方支持聯合國利比亞支助特派團在斡旋利比亞問題上發揮應有作用，為推進利比亞政治過渡、實現持久和平作出更多努力。