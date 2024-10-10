世衛組織官員：期待中國發揮更多作用

中評社北京10月10日電／據新華社消息，世界衛生組織駐華代表處9日在京舉辦氣候變化與健康影響媒體研討會，世界衛生組織總部環境、氣候變化與健康司司長瑪麗亞·內拉在會上表示，氣候變化給衛生健康領域帶來重要影響，給全人類健康帶來極大挑戰，中國在提升空氣質量、氣候變化應對中做出積極貢獻，期待中國在建設更加低碳、更具氣候韌性的衛生體系中發揮更多作用，與他國分享成功經驗。



國家疾控局等13部門近日發布的《國家氣候變化健康適應行動方案（2024—2030年）》提出：到2025年，健全完善多部門氣候變化與健康工作協作機制；到2030年，氣候變化與健康相關政策和標準體系基本形成。



據國家疾控局介紹，隨著以全球變暖為特徵的氣候變化進一步加劇，近年來高溫熱浪、洪澇、低溫寒潮、台風等極端天氣氣候事件趨多趨強，人類的生存、生命和健康正在受到極大挑戰，提升氣候變化健康適應和風險防範能力是當務之急。《國家氣候變化健康適應行動方案（2024—2030年）》的出台，對增強中國氣候變化健康適應能力具有重要意義。



對此，瑪麗亞·內拉表示，非常高興看到中國出台專門行動方案，推進氣候變化健康適應行動，這一舉措格外及時。



“中國強調衛生部門跟其他部門，比如能源、環境等部門的合作來共同應對氣候變化是非常好的。舉例來說，中國在空氣治理等方面取得的顯著成果，很大程度上歸功於向清潔能源轉型方面的積極努力。”瑪麗亞·內拉說，中國在清潔能源轉型等科技創新領域已經走在了世界前列，扮演著舉足輕重的角色。全球都在關注中國，並期待中國在這一領域發揮更加關鍵的領導作用。