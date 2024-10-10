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澳大利亞聯邦議會參議長將訪華
http://www.CRNTT.com   2024-10-10 11:34:56


　　中評社北京10月10日電／據新華社消息，應全國人大常委會委員長趙樂際邀請，澳大利亞聯邦議會參議長萊恩斯將於10月11日至16日率團訪華。

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