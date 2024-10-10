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國台辦：敦促有關國家恪守一個中國原則
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2024-10-10 16:50:52
中評社北京10月10日電／據新華社報導，針對蔡英文將於近日竄訪捷克等歐洲國家，國務院台辦發言人朱鳳蓮9日答記者問表示，民進黨當局打著各種幌子進行“台獨”分裂活動，欺騙國際社會。無論他們說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實，改變不了“台獨”是絕路的命運，無助於台海地區的和平穩定和台灣同胞利益福祉。我們敦促有關國家恪守一個中國原則，慎重處理台灣問題，不向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號，不為其散布“台獨”分裂謬論提供任何平台。
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