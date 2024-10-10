兩岸嘉賓台商論壇：扎根大陸發展信心更足

中評社北京10月10日電／據人民日報海外版消息，第十八屆台商論壇近日在江蘇淮安舉辦，約180名兩岸嘉賓圍繞“發展新質生產力 共建台資集聚區”主題深入交流、洽談合作。



“台商論壇是大陸唯一以‘台商’命名的論壇，是兩岸重要的經貿合作平台。”國台辦經濟局局長張世宏在論壇上表示，大陸經濟韌性強、潛力大、活力足，是世界經濟增長的重要引擎和穩定力量。“兩岸融合發展勢頭不可逆轉。我們將完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度政策，便利更多台商台胞來大陸參訪交流、投資興業。”張世宏說。



共謀產業發展



張世宏介紹，今年上半年大陸新設台資企業數量同比增長9.2%，共批准設立台資企業3715家。“兩岸經濟合作已逾30年，但產業優勢互補的特點沒有根本改變，台商投資大陸的前景依然廣闊。”他建議台商台企在集成電路、電子信息、人工智能等產業充分發揮自身優勢，深化交流合作，融入大陸新發展格局。



與會台商紛紛表示，投資大陸的前景廣闊。“當前，大陸正加快發展新質生產力，廣大台商要抓住機遇，不要猶豫，趕快到大陸投資，積極開拓內銷市場，實現高質量發展。”全國台企聯常務副會長、運時通控股集團董事長陳燕木說。



在主論壇演講環節，兩岸嘉賓圍繞台商如何發展新質生產力、台企如何更好融入大陸市場等主題進行交流分享。隨後，汽車零部件產業研討對接會、能源設備製造產業研討對接會、電子信息產業研討對接會3個分論壇同步舉辦。



在淮安市經濟技術開發區舉辦的汽車零部件產業研討對接會上，現場簽約6個產業項目，8家企業進行產業對接簽約。“我們期望與廣大台商朋友在更寬領域、更深層次開展合作交流，大力推進產業鏈深度融合，攜手拓展汽車零部件產業市場空間。”淮安市委常委、經濟技術開發區黨工委書記徐子佳說。

