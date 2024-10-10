知瑤小廚：“身居崇明　味覺台灣”

中評社北京10月10日電／據中國台灣網消息，在上海崇明島上有座鄉間餐廳，名作“知瑤小廚”。這裡既有鹵肉飯等正宗台灣名吃，也不乏各大菜系的經典名菜；而如芋艿白扁豆、涼拌金瓜絲、熟醉清水蟹等，一系列富有崇明特色的鄉土菜更是令人叫絕……



開辦並執掌這座別致餐廳的，是來自台灣省的劉育韋。在他的不斷努力下，來到知瑤小廚的人，除了盛贊一味味佳肴美饌，更會對這裡“家一般的氛圍”印象深刻。



“‘知’為知曉、‘瑤’是美好的事物，知瑤即知曉生活中的美好——開辦這家餐廳，我就是希望借助美食，讓更多人得到享受、發現生活之美。”劉育韋說。正因如此，知瑤小廚的菜單總是常換常新，在保留招牌經典的同時，呈現四季不同的精彩。“古代就有‘春韭秋菘’的說法，合時令的食材才是最健康、最美味的，我們不斷改變菜單，就是為了始終追求最新鮮的滋味，為食客們帶來舌尖上的享受。”在研發新菜品的過程中，餐廳團隊的專業性和凝聚力得到反復淬煉，一些靈光巧思也得以固化，為菜單增添了新的招牌特色。



用餐環境是“好餐廳”的又一大衡量標準。在劉育韋看來，客人的體驗從下車進院門的那一刻起便已開始，直到用餐完畢、上車離開方才結束。為此，他花費了不少功夫，敷設地磚、粉刷墻壁、引種花卉、設計裝潢，將知瑤小廚內外整飭得井井有條，更融入了許多人文關懷。



“考慮到不少客人是親子家庭，我們特別設置了沙坑、滑梯和玩具，供孩子們活動。”劉育韋說，“小菜園內種著一些新鮮蔬菜，充滿農家樂趣，也可以讓客人親身體驗勞動收穫。”值得一提的是，院內還種植有不少迷迭香，在主人的精心呵護下，株株茂密葱鬱、芬芳四溢，常引得客人駐足。餐廳內則大量採用原木及繩藝設施，搭配精心挑選的偏暖燈光，在確保整潔的同時，營造出家一般的溫馨感。在劉育韋的要求下，一碗一筷的擺放都有定法，服務人員上菜收拾亦須輕取輕放，對客人則無需拘謹、親切招呼即可。點滴細節，讓每位來客賓至如歸、倍感溫暖。



靠著這樣的精益求精，知瑤小廚自2021年開業以來，收穫了大量好評和常客，逐漸成為享譽島內外的特色餐廳，也成了陳家鎮一張嶄新的文旅名片。

