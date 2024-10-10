2024年杭台書畫名家作品展在餘杭開幕

中評社北京10月10日電／據中國台灣網消息，丹桂向秋榮、天香雲中飄。9日下午，“翰墨丹青共敘兩岸情”2024年杭台書畫名家作品展在餘杭區藝術中心開幕。



此次作品展共展出杜高傑、李轂摩、高法根、林榮森、宋柏鬆、黃才鬆、宋濤、蔡友、蔡雲超、宋曉贇等杭台兩地50多位書畫名家的精品佳作102幅。參展作品涵蓋了山水、人物、花鳥、書法等多種題材。或以風景為主，造型生動的工筆、寫意，重彩濃墨的山水畫作，用畫筆描繪出祖國大好河山；或為友誼而作，端莊優美的篆書、楷書，驚鴻游龍的草書佳品，筆觸間譜寫中華民族華美篇章。書畫展蘊含著濃鬱的文化氣息，呈現出傳統美學與現代美學交融相長的獨特魅力，進一步推動了杭台兩地文化交流合作，增進了書畫藝術家之間的情誼。



開幕式上，台灣著名書法家林榮森表示，書畫作品展為兩岸的藝術愛好者提供了展示才華的舞台，機會非常難得。書畫藝術不僅是傳統文化的延續，也是現代文化創新的重要組成部分，非常期待兩岸年輕藝術家結合傳統技藝與現代元素，探索新的藝術表現形式。



杭州著名書畫家宋柏鬆致辭說：“百餘幅參展作品來自杭台兩地書畫名家的精心創作，飽含著兩岸同胞對祖國的深厚情感。希望這樣的交流能夠持續舉辦，讓兩岸更多的同胞能夠看到祖國的壯美河山，感受到中華民族優秀文化的深厚底蘊和獨特韵味。”



在作品展廳里，來自台灣的著名書畫家李轂摩駐足良久，認真地看著一幅幅畫作，他表示，不少作品的繪畫技法給他很多啟發，而其中蘊含的情感也引起了他的共鳴。台灣書畫名家黃才鬆說：“只要有機會，我都會來參加兩岸的文化交流，看著它們，我更真切地感受到兩岸書畫同源，血脈相連，我們應該倍加珍惜，要一代一代保護好傳承好。”台灣書畫名家黃蔡友說：“我們此行目的就是將中華文化瑰寶發揚光大，相信通過此次活動，杭台書畫家們會進一步增進情感和文化交流。”



來自杭州的著名書法家高法根深有同感，他說：“藝術是跨越千山萬水的橋梁，多舉辦這樣的活動，有助於兩地同胞越走越近、增進友誼。”書法名家宋濤表示，以書會友、以畫交友、以文聚友，一筆一劃架起了杭台兩地溝通的橋梁，拉近了兩岸同胞的血脈親情，增進了中華文化的認同，更為兩地書畫家和文化藝術愛好者攜手弘揚中華文化，傳承東方美學，提供了一個共同創作的平台。

