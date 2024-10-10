台灣老兵高秉涵一行來菏澤探親祭祖

中評社北京10月10日電／據中國台灣網消息，日前，台灣菏澤籍老兵、律師、2012感動中國年度人物高秉涵一行來菏探親祭祖。



高秉涵出生在菏澤牡丹區高孫莊村，13歲時因戰亂離開家鄉，遠赴台灣。高秉涵晚年，頻繁往返於海峽兩岸，體重僅40公斤的他親手抱著超過8公斤的骨灰壇，一趟一趟地送老兵歸家，他被孩子們親切地稱為“抱骨灰的爺爺”。如今，高秉涵已經幫助超過150位老兵魂歸故里。



在“菏台一家親 共敘兩岸情”為主題的交流座談會，高先生講述親身經歷和對兩岸統一的期許，與會人員交流互動，並向菏澤市圖書館捐贈珍藏圖書30餘本。



時光荏苒，半個多世紀的歲月流轉，家鄉的一草一木早已發生巨變，而高秉涵對故土的牽掛從未消減。高秉涵說：“母親在哪裡，我的家鄉就在哪裡，母親不在了，我的故鄉就是我的母親，我愛我的故鄉，如同我愛我的母親。”



在菏期間，高秉涵一行還參觀了牡丹區檔案館高秉涵展區，新捐贈10餘件個人珍貴物品；在牡丹區圖書館尼山書院舉辦學習高炳涵故事會暨捐書儀式；觀看“禮贊新中國 逐夢新時代”慶祝中華人民共和國成立75周年文藝晚會；與菏澤一中師生舉行家國情懷報告會交流活動；參觀面塑展、東馬垓鐵孩子武工隊紀念館、解元集紅色教育基地、世知堂博物館等。（中國台灣網、菏澤市台辦聯合報導）