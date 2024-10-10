海峽兩岸宋江陣武術交流活動在菏澤舉行

中評社北京10月10日電／據中國台灣網消息，日前，海峽兩岸宋江陣武術交流活動在菏澤市鄆城縣開幕。以台灣九天民俗技藝團團長、內門宋江陣比賽副裁判長許振榮博士為團長的宋江陣武術交流團一行12人受邀前來，以武會友，加強交流交往。



交流團一行參觀“山東對台交流基地”宋江武校，感受武校師生帶來的好漢迎賓，武術節目《宋江陣》《英歌舞》等表演。交流團走進忠義樓、鄆城縣衙莊，在南戲樓親身體驗了狀元大刀，領略古城美景和深厚獨特的水滸文化底蘊；在宋代點茶館體驗點茶，品味傳統文化的韵味；在晁家莊，觀看傳統武術表演，並紛紛展示了當地的傳統武術，大家交流切磋，增進了彼此的友誼。



交流團還實地參觀了隨官屯鎮圓通物流智創港、佀樓王莊社區、泰和紡織、煙鄆蓋業、鄆州博物館等地，詳細瞭解鄉村振興情況和企業生產運營現狀，感受鄆城歷史和地方特色文化，深化了兩岸同胞情誼。



在海峽兩岸宋江陣武術交流研討會上，荷台雙方共同觀看了海峽兩岸宋江陣交流交往的視頻，展開交流探討，對彼此所在地區宋江陣的起源傳承進行了深入瞭解，對今後宋江陣武術文化的傳承達成了新的共識，同時對兩岸文化的同根同源有了更深的理解。活動最後，山東省作協會員、鄆城縣作協主席盧明向台灣交流團贈送題寫的詩詞。



自2010年起，海峽兩岸宋江陣武術交流活動已在鄆城成功舉辦3屆，累計吸引500餘名台灣青年參加。（中國台灣網、菏澤市台辦聯合報導）