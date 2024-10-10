漢沽飛鑔：百年非遺受追捧

中評社北京10月10日電／據新華社消息，鑔隨鼓韵，鼓催鑔行。附和著鏗鏘有力的節奏，兩名表演者邁著矯健的步伐，手拿銅鑔上下翻飛、不時敲擊，發出清脆的聲音。步伐輕快、動作激昂，三四分鐘的飛鑔表演，贏得現場陣陣掌聲和歡呼聲。



“假期期間，我們一共趕赴北塘古鎮、鹽業風情旅遊區、生態城萬達廣場3處演出場地，表演了58個場次，隊員和觀眾們興致很高！”天津濱海新區寨上街道高家堡子飛鑔表演團秘書長高景生告訴記者，為了準備第十一屆漢沽飛鑔節，表演團早早就排練，以求展演中完美呈現。



漢沽飛鑔，可以追溯到清朝光緒初年，最早是天津沿海地區漁民用來祭祀和慶典時民間組織的表演。



“鑔”是一種打擊樂器，也是配有紅綠色綢帶等飾品的舞蹈道具；“飛”則指隊員表現動作幅度。“在表演時，帶著綢子的鑔處於飛舞狀態，所以叫飛鑔。團隊中有人打鼓奏樂，有人捧鐃伴奏，也有人舞蹈飛鑔。”一介紹起飛鑔，60多歲的高景生滔滔不絕。



“相傳祖上漁民出海時，各村老少都要打飛鑔，祈禱親人平安返航。也有人說，由於漁船相距較遠，需要打擊鼓鑔等傳遞收網信息。”高景生說，飛鑔以大鼓為伴奏，表演者用鑔當道具，後來逐漸發展成集音樂、舞蹈、武術等為一體的民間喜慶活動。



舊時天津沿海漁村，混居著下海捕魚的漁民和上灘曬鹽的鹽工。當地的民俗專家、濱海新區作協主席李子勝告訴記者，飛鑔中的不少表演動作，取自漁業生產中的打帆、收網等各種動作，也借鑒了鹽業生產中的抬鹽、推鹽等動作。表演中，舞蹈者會碰擊手中銅鑔，發出清脆悅耳的聲音。舞動的綢帶和金光燦爛的銅鑔如花綻放、精彩紛呈。



“飛鑔不是簡單的敲擊，之所以有魅力，是因為源於老百姓的生產生活，同時與時俱進融入了武術動作、舞蹈表演。”李子勝說，漢沽飛鑔有非常好的群眾基礎，民間自發組織了很多隊伍，體現了漢沽漁業生產和鹽業文化的一些風貌，表演生活氣息濃鬱，地方特色鮮明。



在寨上街道高家堡子飛鑔表演團辦公室，記者看到了幾張記錄了飛鑔傳承的高氏家族族譜。高家堡子飛鑔表演團會長高廷華告訴記者，相傳高氏飛鑔超過一百年歷史，這一技藝由族中先輩創始，不斷有後輩傳承。

