從老人節到老年節，關於重陽你瞭解多少？

中評社北京10月10日電／據新華社消息，“細雨成陰近夕陽，湖邊飛閣照寒塘。黃花應笑關山客，每歲登高在異鄉。”猜一猜，這首詩說的是哪一個節日？謎底是：重陽節。



這首詩的作者為明代詩人王燦。此詩景中有情，情景交融，以細膩的筆觸描寫出了重陽節的景象，特別是異鄉登高，滿目黃花，讓人生出淡淡鄉愁。



歲歲重陽，今又重陽。到底緣何叫“重陽”？歷史學者、天津社會科學院研究員羅澍偉介紹，古人以“九”為陽數，日月逢九，兩陽相重，名曰“重陽”，又稱“重九”“雙九”，或“九九重陽”。



重陽節作為中華民族的傳統節日，究竟始於何時？羅澍偉認為，“重陽”一詞或可追溯到春秋戰國時期，當時雖未形成節日，卻有登高的風俗，意在崇拜山巒，以消禍避災。後來隨著時代的發展、文明的進步，這樣的思維逐漸淡化，求愉悅和祈增壽等“宜於長久”的意識日益加強。



魏晉以後，“重陽”的節日氣氛漸趨濃重，到唐代形成民間節日，或登高望遠，或舒展筋骨，或嘯咏騁懷。唐代詩人王維更是寫下了“遙知兄弟登高處，遍插茱萸少一人”的千古名句。登高、賞菊、插茱萸等民俗內涵也日益豐富，並沿襲至今。



重陽節後，天氣日漸寒涼，草木凋零。為告別春夏的勃勃生機，迎接秋收冬藏，明清時期又出現攜酒至城郊痛飲的風氣，與陽春三月的“踏青”相對應，謂之“辭青”。