鴨綠江口：“鳥浪”何以壯觀？

中評社北京10月10日電／據新華社消息，金秋時節，記者來到遼寧丹東鴨綠江口候鳥栖息地。灘塗之上，候鳥或停歇，或覓食。潮水奔湧，鳥群隨之起落，形成一陣陣壯觀的“鳥浪”。



今年7月，第46屆聯合國教科文組織世界遺產委員會會議上，中國黃（渤）海候鳥栖息地（第二期）順利通過評審，遼寧丹東鴨綠江口作為提名地之一擴展列入《世界遺產名錄》。



“鴨綠江口候鳥栖息地靠近俄羅斯遠東地區和美國阿拉斯加等繁殖地，位於黃海生態區最北端，是黃（渤）海遷徙線路上重要的停歇地和補給地。”北京林業大學教授雷光春說，鳥類在這裡補充足夠的能量，對繁衍和種群延續至關重要。



9月下旬，候鳥南遷開始進入高峰期。堤岸邊，工作人員架起的觀測屏幕上，一只大杓鷸正用長長的彎嘴鈎出灘塗洞穴裡的寬身大眼蟹。“可以觀察它的體形，剛來的時候腹部是扁扁的，在鴨綠江口補給充足的能量後，遷飛時會變得圓圓的。”雷光春告訴記者。



“你看灘塗上全是寬身大眼蟹。”丹東市林業和草原發展服務中心高級工程師白清泉指著屏幕說，鴨綠江口濕地底栖生物量大、漁業資源豐富，不僅有大杓鷸愛吃的蟹，還有斑尾塍鷸、大濱鷸愛吃的蛤蜊等，食物非常充沛，可支持50萬只以上水鳥停歇補給。



候鳥在這裡停留少則一個月，多則兩三個月。“如果說候鳥在其他地方只是補給，到了鴨綠江口則是開始囤積脂肪。”白清泉以斑尾塍鷸舉例，它們剛到達時體重二三百克，飛離時可達五六百克。



白清泉是當地人，26歲開始和鳥“打交道”。談及鴨綠江口濕地，他很是感慨：“這幾年，海水變清了，生態變好了，候鳥變多了，‘鳥浪’也更壯觀了。”

