﻿李強：堅定支持東盟在國際事務發揮更大作用

中評社北京10月10日電／據新華社消息，應東盟輪值主席國老撾總理宋賽邀請，國務院總理李強10月9日下午乘包機離開北京，赴萬象出席東亞合作領導人系列會議並對老撾進行正式訪問。



當地時間10月9日晚，李強乘包機抵達萬象瓦岱機場。老撾計劃投資部長、老中合作委員會主席佩和中國駐老撾大使方虹等到機場迎接。



李強表示，今年以來，老撾作為東盟輪值主席國積極發揮引領作用，聚焦務實合作，凝聚各方共識，推動東盟共同體建設和東亞合作取得新進展、新成果。中方堅定支持東盟共同體建設，堅定支持東盟在區域合作中的中心地位，堅定支持東盟在國際事務中發揮更大作用，願就區域合作重大議題同各方深入交換意見，共同推動本地區繼續成為全球發展的重要引擎。



李強指出，近年來，在習近平總書記、國家主席和通倫總書記、國家主席戰略引領下，中老全面戰略合作不斷走深走實，兩國關係進入構建命運共同體新時代。當前，中國正進一步全面深化改革，朝著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進。老撾正踏上革新開放新征程，推動本國社會主義事業深入發展。中方願同老方一道，進一步對接發展戰略，加強團結協作，推動中老命運共同體建設取得更多實質進展，更好造福兩國人民。