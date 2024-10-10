留學記：在莫斯科感受中國元素

8月23日，在俄羅斯首都莫斯科，中國人民解放軍儀仗司禮大隊軍樂團在軍樂節上表演。（圖源：新華社） 中評社北京10月10日電／據人民日報海外版報導俄羅斯留學生生活，以下為個人自述：



（作者：李帛堯 俄羅斯莫斯科國立大學世界政治系碩士研究生）



2023年9月，我來到俄羅斯莫斯科國立大學，開啟為期三年的留學生活。在過去的一年中，我不僅逐漸習慣了俄羅斯當地的飲食習慣、生活節奏，還對俄羅斯的歷史文化和民族特性有了更深刻的理解。我發現日常生活中有許多中國元素，中俄之間的文化交流日益頻繁，越來越多的俄羅斯人對中國感興趣。



特殊禮物



“這個送給你，祝願我們的友誼地久天長。”今年9月，在和俄羅斯朋友米哈伊爾的一次聚餐上，他送給我一套俄羅斯郵政於今年發行的郵票。郵票主體圖案是2023年出生在莫斯科動物園的大熊貓寶寶“喀秋莎”。米哈伊爾說，這套郵票在俄羅斯很受歡迎，很多城市的線下集郵商店都已售罄。



我與米哈伊爾經常交流集郵。他十分喜歡各類中國郵票。暑假期間，米哈伊爾曾問我，能否在我開學返回莫斯科之前，幫他購買一些有關中國歷史與傳統文化等題材的郵票。“雖然我還沒有去過中國，但我可以從郵票中瞭解到中國的歷史文化，感受到中國在各項領域取得的成就。”米哈伊爾說，他十分期待未來的中國之行，很願意結交更多中國朋友。“我最想去北京，我想去看看故宮，去逛一逛潘家園市場。”



俄語老師



對於俄語零基礎的中國留學生，語言難關是來俄要解決的首要問題。在莫斯科國立大學學習的中國學生，大部分會在莫大的俄語語言和文化學院（俗稱“預科”）學習一年的俄語，再開啟本科或碩士課程。

