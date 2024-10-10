放寬香港非本地生從業　利落實無處不旅遊

港旅遊業界指出，現時業界整體生意恢復至疫前七成水平，但人手僅恢復五成，亟待紓解人手荒。圖為尖沙咀旅客絡繹不絕。資料圖片 中評社香港10月10日電／業界提紓緩人手荒建議，讓來港留學生兼職導遊。



香港文匯報報導，疫後復常一年半，香港旅遊業逐步復甦，但仍面對旅客需求轉變、行業人手短缺、周邊地區競爭等諸多挑戰。香港旅遊業議會和旅遊界立法會議員姚柏良昨日向傳媒分享今年業界對施政報告的建議，姚柏良表示，人手短缺嚴重影響服務質素，建議特區政府盡快將旅遊課程納入“職專畢業生留港計劃”（VPAS），使非本地生畢業後可申請留港工作；同時考慮放寬限制，讓來港留學生兼職做導遊。旅議會則促請特區政府打擊內地無牌旅行社非法招客等問題。



香港旅發局今年初預測全年訪港旅客達4，600萬人次，但姚柏良表示，迄今僅約3，400萬人次的旅客訪港，尚欠1，200萬人次才符合預期，要在未來約兩個半月達標頗有挑戰性。



他指出，政府打造一系列盛事活動，但欠缺與這些活動連結的旅遊產品，故建議政府透過M品牌和藝術盛事基金的審核準則，加入“加分位”鼓勵主辦方與旅行社、酒店、餐飲、零售及景點等跨界合作，推出不同套票和旅遊線路。



生意已恢復七成 人手僅恢復五成



在推廣“無處不旅遊”方面，他建議成立“落實無處不旅遊協調組”，由特區政府文化體育及旅遊局牽頭、旅遊事務署、康文署、漁護署、民政署、古物古蹟辦事處為成員，統籌善用香港的旅遊資源。



人手短缺方面，業界整體生意恢復至疫前七成水平，但人手僅恢復五成，兩者之間仍有差距，較疫前高峰期的1.6萬名從業者相距更遠，急需新血入行。姚柏良指，人手短缺嚴重影響服務質素，輸入外勞成本亦過高，未能提升行業競爭力，建議政府從源頭入手，加強人才培訓，盡快將旅遊相關課程納入“職專畢業生留港計劃”（VPAS），使相關課程的非本地生畢業後留港工作，“面對不少新客源市場，旅行社尤其缺乏精通小眾語種的員工，建議政府考慮對《入境條例》拆牆鬆綁，容許非本地留學生做兼職。”

