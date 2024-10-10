左圖：香港旅遊業界昨日就新一份施政報告提出多項建議。；右圖：遊客在沙頭角與對面的深圳市民“打招呼”，業界盼望中英街可以盡早開放。（大公報） 中評社香港10月10日電／大公報報導，國慶黃金周訪港旅客錄得138萬人次，內地旅客日均人次按年上升27%，香港旅遊業議會昨日表示，數字反映本港旅遊業逐步﻿復甦，但面對疫後全球各地“搶客”的競爭與挑戰，期望行政長官在下周三發表的施政報告提出實現“無處不旅遊”的發展方向，例如開放沙頭角中英街禁區旅行團免簽或“落地簽”禁區證，以“團進團出”方式開放游覽。



旅議會主席徐王美倫表示，目前本港旅遊業生意回復至疫情前七成。本港今年至今有約3400萬訪港旅客，超越去年全年數字，但距離政府預計全年4600萬人次的目標，仍需1200萬旅客人次。業界人手現已回復至疫情前五成，包括前線和後勤人員，她建議政府資助及推動發展深度游導賞培訓，以及允許非本地生留港加入旅遊行業，以推動中東客源市場。



旅議會：加強發展“夜經濟”



旅議會建議加強發展“夜經濟”，特別是重新打造具香港特色的夜間表演。旅議會副主席謝淦廷指出，部分東南亞客借助香港航空樞紐到大灣區其他城市游覽，他建議以“打卡”方式留住旅客，例如晚間西九安排“鐳射表演”，同時邀請內地及海外著名品牌定期來港舉辦主題展覽。



香港國際機場三跑道系統將於今年底全面落成及投入運作，旅遊界立法會議員姚柏良認為，需提供更多誘因，吸引外資公司開辦及復辦更多航線到香港，拓展航空中轉市場，讓轉機客變為入境客，包括內地旅客經港過境可享留港七天免簽待遇、為過境旅客提供免費市內半日游等措施。他認為應加強西九龍站與機鐵九龍站的聯動，拓展高鐵客“經港飛”的出入境客源。