逆周期調節是什麼？財政部準備“聊”這個

中評社香港10月10日電／央視新聞客戶端報導，記者9日從國務院新聞辦公室瞭解到，國務院新聞辦將於10月12日上午10時舉行新聞發布會，財政部有關負責人將介紹“加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展”有關情況。

“逆周期調節”是什麼？



這次發布會將重點聚焦“財政政策逆周期調節力度”，那什麼是逆周期調節？



逆周期調節是指政府根據經濟周期階段，通過政策工具和措施讓整個經濟周期的波動性平緩‌，更好促進經濟發展。財政政策就是其中的重要一類。



當前，我國經濟的基本面及市場廣闊、經濟韌性強、潛力大等有利條件並未改變。同時，經濟運行出現一些新的情況和問題。為了更好促進經濟發展，近年來，我國堅持實施積極的財政政策，通過增加財政支出、實施減稅降費等方式，實現政府投資的擴大和消費潛能的釋放，促進了經濟增長、增加就業和擴大內需等。



專家認為，財政政策逆周期調節對於穩定經濟增長、促進就業、控制通脹和穩定金融市場具有重要意義。隨著國民經濟發展不斷變化，相應的，財政政策也會根據經濟形勢的變化來靈活調整，這樣才能更好實現經濟的平穩發展。



積極財政政策持續加力 推動經濟高質量發展



今年，我國繼續實施積極的財政政策，通過組合運用多種政策工具，促進經濟持續回升向好。那麼，財政政策工具箱裡都有哪些“寶貝”？國家的錢袋子又投向了哪些領域呢？



政策亮點——超長期特別國債



說到財政政策工具箱，今年最大的亮點要數超長期特別國債。10000億元超長期特別國債，專項用於“兩重”，也就是國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設。截至7月底，超長期特別國債已累計發行4180億元。



不僅如此，為了更好支持大規模設備更新和消費品以舊換新行動，萬億超長期特別國債中，有約3000億元加力支持重點領域設備更新，進一步提升地方消費品以舊換新的能力。



專項債有力支持基礎設施建設



除了超長期特別國債，今年，新增地方政府專項債務限額39000億元，比上年增加1000億元，支持地方加大重點領域補短板力度。1－8月，已發行新增地方政府專項債券25800億元，發行速度加快，市政建設和產業園區基礎設施、交通基礎設施、社會事業、保障性安居工程等得到了有力支持，帶動擴大有效投資、促進經濟平穩運行。

