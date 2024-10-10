直播帶貨亂象頻生　建立行規迫在眉睫

6月13日，在浙江紹興市上虞區電商銷售點，主播在直播推介楊梅。(新華社) 中評社香港10月10日電／大公報報導，近期，主播帶貨頻出質量問題，“小楊哥月餅事件”餘波未平，“東北雨姐”就因為木薯粉事件頻上熱搜，多家頭部主播直播風波不斷，再次將電商直播行業的規範與自律問題推向了輿論的風口浪尖。近年來，直播帶貨亂象屢禁不止，貨不對辦、真假混賣、遭投訴互相推諉並不少見。有行業內專家表示，直播電商發展8年以來，行業面臨重要分水嶺，建立行規迫在眉睫。



“在某主播直播間看到賣的櫻桃又大又鮮，下單後自己收到的貨不僅大小不一，有的還爛掉了，找到主播，主播說商家的貨有問題自己毫不知情，找到平台，平台說是主播的事；找到商家，商家說並未授權主播帶貨。”吉林市民鄒麗麗在直播間遇到了消費糾紛，主播、商家、平台三方互相推諉“打太極”，遲遲沒有給她一個滿意的答覆。



電商投訴占消費投訴46%



類似的問題屢見不鮮，直播間購買到“三無”產品、貨不對辦、真假混賣、售後維權困難並不少見。數據顯示，2024年上半年，消費保平台投訴量排名靠前的行業中，電商行業投訴量位居榜首，共297459件，占投訴總量的45.88%。帶貨主播一次次地辜負消費者的信任，成了不少消費者眼中的“假貨代言人”。



某業內主播王先生透露，直播間亂象問題已非偶然現象，而是行業內部一個不容忽視的暗流。有不少MCN公司為了追求利潤，走的都是類似的捷徑：高仿貨冒充正品，地攤貨包裝成限量版，靠著主播們的流量和消費者對主播的信任來狠狠撈一筆。

