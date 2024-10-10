富權：衹有333人到金馬旅遊說明了什麼？

中評社香港10月10日電／澳門新華澳報10日發表富權文章：衹有三百三十三人到金馬旅遊說明了什麼？以下為文章內容。



台灣當局“內政部”移民署昨日公佈，在大陸“十一”長假期間，七天內共有三百三十三名大陸遊客前往金門、馬祖旅遊，約占大陸福建省開放陸客赴金馬旅遊以來總人數的百分之六十三。在這三百三十三人中，前往金門的有一百九十五人，前往馬祖的有一百三十八人，相當於平均一天有四十七名陸客前往金馬觀光旅遊。



陸委會昨日也向媒體發布“陸客申請到馬祖、金門旅行案件統計”，自大陸福建省公安廳出入境管理局於八月二十二日宣佈恢復受理福建省戶籍居民和居住證持有人前往馬祖旅遊簽注申請，包括個人自由行與團體旅遊之後，截至十月七日，申請赴馬祖旅遊的團客有七團、九十八人，實際入境五十七人；申請自由行有四百四十六人，實際入境二百二十八人。合計團客與自由行，累計已有二百八十五位陸客入境馬祖。



至於金門方面，自福建省公安廳出入境管理局九月二十七日發布《關於恢復辦福建省居民赴金門旅遊簽注的通知》之後，截至十月七日，申請赴金門旅遊的團客有四團、一百一十九人，實際入境一百一十七人；申請自由行有五百零九人，實際入境一百二十六人。合計團客與自由行，累計已有二百四十三位陸客入境金門。



這兩組數據，與在“十一”黃金周期間，大陸地區全社會跨區域人員流動量累計有約二十點零八億人次，大陸居民出入境七百五十八點九萬人次，倘以對半計算就是有超過三百七十九萬人次出境旅遊，其中出境香港旅遊共約一百二十一點七萬人次，出境澳門旅遊共約八十二點六萬人次相比，真是“蚊髀與牛髀”。

