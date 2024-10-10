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滙豐研究料明年樓價升半成　上調地產股目標價
http://www.CRNTT.com   2024-10-10 11:17:59


　　中評社香港10月10日電／滙豐研究發表報告表示，因為較低的借貸成本及財富效應，料香港樓市明年會升5%（此前原料升2%），指市場目前尚未完全反映所有正面因素，料地產商及零售業主將會受惠最多。

　　阿思達克財經新聞消息，該行平均上調地產股目標價22%，上調希慎（0014.HK）及嘉裡（00683.HK）評級至“買入”，將恒地（0012.HK）評級由“減持”升至“持有”，看好新地（0016.HK）、長實（1113.HK）及太古地產（1972.HK），評級皆為“買入”。

　　該行表示，近期樓價雖然仍然受壓，但相信銷量開始上升，而正面的財富效應令消費者對於買樓及奢侈品更有信心，這對如恒隆（0101.HK）、九龍倉置業（1997.HK）、希慎及太古地產等零售業主為好消息，而新地、嘉裡及長實將受惠於樓市銷售轉好。

　　另外，人民幣及日圓轉強亦會削弱港人到內地及日本消費的意欲，對零售業主及股息展望有利。

　　滙豐研究對香港地產股的目標價及評級如下：

　　股份　－　投資評級　－　目標價（港元）

　　長實集團（1113.HK）　－　買入　－　39.7元　－>　44.6元
　　恆基地產（0012.HK）　－　減持　－>　持有　－　16.5元　－>　26.9元
　　新世界發展（0017.HK）　－　減持　－　6.5元　－>　7.9元
　　信和置業（0083.HK）　－　買入　－　9.9元　－>　10.9元
　　新鴻基地產（0016.HK）　－　買入　－　95.3元　－>　116元
　　九龍倉集團（0004.HK）　－　持有　－　17.3元　－>　21.9元
　　恒隆地產（0101.HK）　－　買入　－　6.9元　－>　10.5元
　　希慎興業（0014.HK）　－　持有　－>　買入　－　11.8元　－>　18.4元
　　嘉裡建設（0683.HK）　－　持有　－>　買入　－　14.8元　－>　19.6元
　　太古地產（1972.HK）　－　買入　－　18元　－>　20.7元
　　九龍倉置業（1997.HK）　－　買入　－　29.4元　－>　32.3元
　　港鐵公司（0066.HK）　－　買入　－　33.8元　－>　34.6元

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