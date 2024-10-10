【大 中 小】 【打 印】 滙豐研究料明年樓價升半成 上調地產股目標價 http://www.CRNTT.com 2024-10-10 11:17:59



中評社香港10月10日電／滙豐研究發表報告表示，因為較低的借貸成本及財富效應，料香港樓市明年會升5%（此前原料升2%），指市場目前尚未完全反映所有正面因素，料地產商及零售業主將會受惠最多。



阿思達克財經新聞消息，該行平均上調地產股目標價22%，上調希慎（0014.HK）及嘉裡（00683.HK）評級至“買入”，將恒地（0012.HK）評級由“減持”升至“持有”，看好新地（0016.HK）、長實（1113.HK）及太古地產（1972.HK），評級皆為“買入”。



該行表示，近期樓價雖然仍然受壓，但相信銷量開始上升，而正面的財富效應令消費者對於買樓及奢侈品更有信心，這對如恒隆（0101.HK）、九龍倉置業（1997.HK）、希慎及太古地產等零售業主為好消息，而新地、嘉裡及長實將受惠於樓市銷售轉好。



另外，人民幣及日圓轉強亦會削弱港人到內地及日本消費的意欲，對零售業主及股息展望有利。



滙豐研究對香港地產股的目標價及評級如下：



股份 － 投資評級 － 目標價（港元）



長實集團（1113.HK） － 買入 － 39.7元 －> 44.6元

恆基地產（0012.HK） － 減持 －> 持有 － 16.5元 －> 26.9元

新世界發展（0017.HK） － 減持 － 6.5元 －> 7.9元

信和置業（0083.HK） － 買入 － 9.9元 －> 10.9元

新鴻基地產（0016.HK） － 買入 － 95.3元 －> 116元

九龍倉集團（0004.HK） － 持有 － 17.3元 －> 21.9元

恒隆地產（0101.HK） － 買入 － 6.9元 －> 10.5元

希慎興業（0014.HK） － 持有 －> 買入 － 11.8元 －> 18.4元

嘉裡建設（0683.HK） － 持有 －> 買入 － 14.8元 －> 19.6元

太古地產（1972.HK） － 買入 － 18元 －> 20.7元

九龍倉置業（1997.HK） － 買入 － 29.4元 －> 32.3元

港鐵公司（0066.HK） － 買入 － 33.8元 －> 34.6元

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