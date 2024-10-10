紀檢監察機關運用大數據技術強化基層監督

中評社北京10月10日電／據中央紀委國家監委網報導，日前，江西省樂平市樂港鎮下朱村村民在基層小微權力“監督一點通”平台發現，該村公示的自然災害救助資金發放表中，非該村村民徐某某領取了救助金，隨即在平台上反映了相關情況。接到問題線索後，樂港鎮紀委開展核查。經查，下朱村黨支部書記、村委會主任李某某曾由該鎮另一行政村村民徐某某駕駛私家車輛載其往返到外地出差，李某某將徐某某列入2023年該村自然災害救助資金名單，違規領取救助金，以支付其相關費用。目前，違規套取的資金已被追回，李某某也受到相應黨紀處分。



二十屆中央紀委三次全會強調，推動數字技術深度融入紀檢監察各項業務。各地紀檢監察機關在整治群眾身邊不正之風和腐敗問題過程中，深化運用大數據技術豐富監督手段，通過監督模型預警、數據碰撞分析，精準發現、嚴肅查處群眾身邊的“蠅貪蟻腐”。



政策信息不公開不透明，容易滋生腐敗和作風問題。江西省紀委監委用好基層小微權力“監督一點通”平台，推動將72項惠民惠農財政補貼政策清單、發放情況等納入平台公示。目前，已實現對民生資金、小微項目、黨務、村務等內容的公開公示，群眾隨時隨地在手機上即可查看個人補助資金發放明細、村級事務等信息，並實時查詢反饋問題辦理進度。河南省紀檢監察機關通過構建基層小微權力監督平台、大數據智慧監督平台、“碼上監督”等，拓展監督渠道和範圍，方便群眾在“線上”即時查詢、一碼評議、一鍵舉報。



供電服務保障工作與群眾生產生活息息相關。中央紀委國家監委駐國家電網紀檢監察組在持續深化整治供電服務領域不正之風和腐敗問題工作中，運用信息化手段，在開發內部信息查詢平台、完善數據輔助分析系統的基礎上，指導基層單位紀委結合自身實際構建數字監督平台。國網江蘇電力紀委深化運用“蘇電清風”數智紀檢平台，聚焦違規申辦轄區內光伏項目、充電樁用戶電價執行不規範等風險，形成22個監督主題，目前已產生有效預警信息1077條。國網福建電力紀委打造365“數”廉智慧監督應用，將“辦人情電”、吃拿卡要等廉潔風險預警點嵌入營銷、財務等六大關鍵業務環節，搭建26個數智監督場景，目前已發現並推動解決問題1700餘個。

