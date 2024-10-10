重慶忠縣：跟進推動“散亂污”問題整治

中評社北京10月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，“現在我們新增了一套餐廚垃圾資源化利用系統，不僅每年可減少二氧化碳排放11.5萬噸，還能節約標準煤4.2萬噸，環境和經濟效益顯著。”近日，重慶市忠縣紀委監委會同縣生態環境局等相關單位深入一線，對該縣“散亂污”專項整治工作推進情況開展監督檢查時，一家企業負責人介紹道。



此前，忠縣紀委監委立足職責定位，全程跟進當地環保、市場監管、稅務等多個職能部門全面排查轄區“散亂污”企業、整治污染問題情況。其間，發現上述企業廠區環境存在部分污染物排放超標情況後，該縣紀檢監察機關督促相關部門約談提醒企業負責人，並及時跟進確保整改到位。



“散亂污”企業不符合產業政策，不符合當地產業布局規劃，不能穩定達標排放，是污染防治的重點。近年來，全國各地持續治理“散亂污”企業，成效顯著，但一些地區“散亂污”現象屢禁不止，紀檢監察機關剖析問題症結、強化監督執紀，著力推動治理工作落地見效。



根據各地紀檢監察機關監督執紀情況，部分“散亂污”現象屢禁不止與監管部門失職瀆職相關。今年7月，廣西壯族自治區桂林市臨桂生態環境局局長黃某等3人，因在處置轄區某建築材料加工廠違法生產污染環境問題上不擔當、不作為，造成不良影響，受到嚴肅處理。“推動‘散亂污’問題整治，生態環境部門責無旁貸，必須堅決扛起應有職責。”桂林市紀委監委駐市生態環境局紀檢監察組組長盧思介紹，該紀檢監察組以全市生態環境系統“關鍵少數”為重點，採取“上級一把手談下級一把手”“紀檢監察組組長談下級一把手”等約談方式，壓實“散亂污”企業整治工作第一責任人責任，督促“一把手”對重點案件親自協調、現場督辦整改。

