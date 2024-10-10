湖北完善全鏈條工作機制　制發紀檢監察建議

中評社北京10月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，湖北省紀委監委發布全省紀檢監察建議工作質效評查情況通報，評選出10件優秀紀檢監察建議供全省學習借鑒，同時針對評查中發現的有關情況和問題“點對點”反饋相關監督檢查室，指導各地紀委監委舉一反三、及時改進。



此前，湖北省紀委監委組建4個由政策法規研究室、監督檢查室、案件監督管理室和各地紀委監委業務骨幹組成的評查組，通過查閱台賬、個別訪談、走訪調研等方式對市、縣、鄉三級紀檢監察機構制發的77件紀檢監察建議質效進行實地評查，旨在通過考評問效，督促全省紀檢監察機關明確制發標準，加強質量把控，不斷提升紀檢監察建議規範化精準化水平，確保紀檢監察建議落地有聲。



二十屆中央紀委三次全會強調，完善紀檢監察建議的提出、督辦、反饋和回訪監督機制，增強剛性約束，防止“一發了之”。湖北省紀委監委聚焦精準規範運用紀檢監察建議，省紀委常委會多次聽取紀檢監察建議有關工作專題匯報，從學習培訓、制度規範、執行落實、考核問責、統籌推動等5個方面提出22項具體措施，全流程規範紀檢監察建議工作。同時，明確案件監督管理室、監督檢查室、案件審理室等部門職責分工，各司其職、各負其責，推動做好以案促改以案促治工作。



湖北省紀委監委完善紀檢監察建議的提出、督辦、落實全鏈條工作機制，以規範的制度機制確保使用更加嚴謹、提出更加精準、制發更加規範、落實更加有力。針對紀檢監察建議書適用情形把握不精準、文書格式不規範、問題剖析不深刻、提出建議不具體等問題，今年5月，該省紀委監委修訂完善紀檢監察建議質量評查標準，明確規範了提出事由、類型適用、文書規範、跟蹤問效等9類評查項目和31項評分細則。此外，圍繞責任壓實、整改落實和評價良好等目標要求，修訂完善紀檢監察建議落實情況評估標準，避免整改落實“掛空擋”“走過場”“打折扣”。

