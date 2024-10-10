天津：強化市級機關部門機關紀委建設

中評社北京10月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，2024年天津市市級機關部門機關紀委培訓班舉行，培訓班採取“理論授課＋業務輔導＋研討交流＋參觀學習”方式，對來自70餘個市級機關部門的130餘名機關紀委書記和紀檢業務骨幹進行專題輔導。



市級機關部門機關紀委是推進市級機關全面從嚴治黨的重要力量。今年以來，天津市紀委監委加強市級機關部門機關紀委建設，市紀委監委第五監督檢查室與市級機關紀檢監察工委採取“室組”聯動的方式，組成聯合調研監督組，圍繞組織建設、聚焦主業、履職質效、支持保障4個方面18個具體問題開展專項監督，著力解決影響機關紀委建設的突出問題。



“職責邊界不清、聚焦主業有偏差是困擾機關紀委履職的難題。”天津市市級機關紀檢監察工委有關負責同志介紹，專項監督推動以來，該紀檢監察工委先後向19家單位制發工作提示函，指出履職跑偏發散、成效不明顯等問題，並指導建立細化職責清單、議事規則。



“有了職責清單，該幹什麼、不該幹什麼一目了然，能夠更好地把精力投入到日常監督執紀問責中。”該市衛生健康委員會機關紀委有關負責同志說。



今年5月以來，天津市水務局機關紀委製作“監督明白紙”，聚焦重點領域、關鍵環節，組織系統紀檢幹部圍繞招投標監管、項目推進進度等方面開展現場監督檢查，針對發現的問題督促相關部門立行立改。



“重點水利工程建設項目是我們今年的專項監督重點，我們對照‘監督明白紙’的21條內容逐一過篩，有了細化清單，我們工作的針對性更強，履職底氣也更足。”該市水務局機關紀委有關負責同志說。