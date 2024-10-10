青島：聚焦工程建設領域腐敗問題

中評社北京10月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，山東省青島市住房和城鄉建設局召開以案促改、以案促治警示教育大會，會上通報了本系統查處的市建築工程管理服務中心質量二處處長崔某案，組織幹部集中觀看警示教育片，用身邊事教育身邊人。



該市紀委監委專案組有關負責同志表示：“崔某的腐敗行為持續時間長、涉及企業多，具有很強的典型性、代表性。我們在查辦崔某嚴重違紀違法案中，堅持懲治結合、系統施治，注意從權力運行、內控機制、工作程序等多個方面挖掘工程質量監管制度建設薄弱點和監督管理空白點，對症施治、精準發力，從源頭上糾治問題，有效發揮監督治理效能。”



青島市紀委監委堅持問題導向，督導崔某所在單位召開以案促改專題民主生活會，從履行全面從嚴治黨主體責任等5個方面，查擺15個問題，深刻剖析症結根源，有針對性地制定整改措施抓好問題整改。該市紀委監委向市住房和城鄉建設局制發紀檢監察建議，嚴肅指出“全面從嚴治黨主體責任落實有偏差”“部分黨員幹部紀法意識淡薄”等問題，逐項提出整改建議，督促扛牢主體責任，統籌推進以案促改以案促治，堵塞制度漏洞。



青島市紀委監委會同市住房和城鄉建設局多次會商研究整改方案，緊盯關鍵時間節點、重要整改措施落實，建立問題整改監督台賬，採取專題調研、督查督辦、工作調度等方式，跟進監督、精準監督、全程監督，壓緊壓實整改主體責任。在市紀委監委監督督促下，市住房和城鄉建設局建立完善關於對說情打招呼干預獎項評審推薦工作實行報告備案的暫行規定等8項制度，對工程質量監管工作實時全程智慧化監管。