監督落地助力基層治理

中評社北京10月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，推動全面從嚴治黨向基層延伸，要讓群眾有更多獲得感，讓現代化建設成果更多更公平惠及人民群眾。江西省九江市紀委監委堅決站穩人民立場，始終堅持執紀執法為民、糾風治亂為民，著力實現人民群眾得實惠、黨員幹部受教育、基層治理強推進。



堅持嚴的基調，最大力度懲治“蠅貪蟻腐”。人民是我們黨執政的最大底氣，是黨和國家最深厚的根基。整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，是關乎老百姓切身利益的“國之大者”。要突出重點領域。聚焦基層項目建設、鄉鎮財政資金、農村集體“三資”、弱勢群體補貼等開展問題線索清倉起底。綜合運用領導包案、部門領辦、提級辦理等措施，堅決查處一批涉及範圍廣、影響惡劣的“骨頭案”“釘子案”，形成有力震懾。要緊盯“關鍵少數”。重點關注基層關鍵崗位、鄉村（社區）“一把手”、重點站所負責人，特別是加強對“一肩挑”人員行使權力、執行民主集中制、廉潔自律等情況的監督。對群眾反映強烈、長期信訪舉報不斷的幹部加強監督、嚴肅處理，以群眾“看得見”的方式保持“懲”的力度、鞏固“嚴”的氛圍。要深化以案示警。注重市級抓統籌、縣級抓典型、鄉級抓個案，分層分類、創新形式，不斷提升警示教育的針對性、延展性、震懾性。



聚焦改的切口，最大限度回應群眾關切。基層問題點多面廣，要講究方法與策略，注重走好新時代群眾路線。堅持“改什麼”由群眾來作主。積極探索開門搞整治，聚焦發現問題這個關鍵，推動廣大紀檢監察幹部下基層大調研、大走訪，運用“圍廬夜話”、板櫈會議等群眾喜聞樂見的形式，全面掌握群眾的所思所盼。堅持“怎麼改”讓群眾看得到。建立“日梳理、周調度、月評估”工作機制，梳理出問題清單、責任清單、任務清單，推動各地各部門在為民辦實事上情況清、底數明、措施實。堅持“改得好不好”以群眾說了算。既要強化政策解讀宣傳，讓老百姓成為政策的“知情人”、“評判”的“明白人”，推動“向人民群眾交好賬”落到實處；又要通過建立快速響應、快速查處、快速反饋工作機制，以實實在在的工作成效讓群眾感受到正風反腐就在身邊。

