兩部門聯合部署　擴大“白名單”覆蓋範圍

中評社北京10月10日電／據經濟參考報報導，日前，住房城鄉建設部、金融監管總局聯合召開全國保交房工作推進視頻會議指出，要加大“白名單”項目把關、推送、問題項目修復以及貸款投放力度，切實滿足房地產項目合理融資需求。進一步推動協調機制“擴圍增效”，擴大“白名單”覆蓋範圍，確保合規房地產項目“應進盡進”。



會議指出，進一步發揮城市房地產融資協調機制（以下簡稱“協調機制”）作用，扎實推進保交房工作，採取有力有效措施盡快推動房地產市場止跌回穩。保交房是促進房地產市場平穩健康發展的重要任務，是堅持以人民為中心的發展思想、回應群眾關切的具體行動，是防範化解房地產風險、促進房地產市場止跌回穩的有力措施。



會議指出，當前是做好房地產各項工作的重要機遇期。“國家—省—市”三級專班要聯動推進工作，努力解決在推進保交房攻堅戰中出現的主要問題，擴大城市房地產融資協調成效，加快推動資不抵債項目的司法處置，錨定目標全力以赴完成年度交付任務，同時統籌抓好消化存量商品房和處置閑置存量土地等工作。



會議強調，當前正處於打好保交房攻堅戰的關鍵階段，要牢牢把握房地產工作的人民性、政治性，充分發揮協調機制的重要作用。要加大“白名單”項目把關、推送、問題項目修復以及貸款投放力度，切實滿足房地產項目合理融資需求。各級專班、金融機構要增強工作的責任感、緊迫感，進一步推動協調機制“擴圍增效”，擴大“白名單”覆蓋範圍，確保合規房地產項目“應進盡進”。要建立完善工作機制，健全全口徑監測制度，及時將獲批的“白名單”項目納入台賬和系統管理。金融機構要建立完善綠色通道，及時按項目進度發放貸款，滿足項目合理融資需求。

