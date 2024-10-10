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財政部將於在香港發行80億元人民幣國債
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2024-10-10 16:47:08
中評社北京10月10日電／據財政部網站消息，根據有關工作安排，財政部將於10月16日在香港特別行政區發行2024年第五期人民幣國債，發行規模為80億元，具體發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）公布。
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