疑似美軍直升機在日本茅崎市海岸緊急著陸

中評社北京10月10日電／據央視新聞報導，疑似一架美軍直升機當日在日本神奈川縣茅崎市海岸緊急著陸。目前警方正在調查詳細情況。



隨後，當地媒體援引日本防衛大臣中穀元的消息報導，當天上午在神奈川縣茅崎海岸緊急著陸的直升機隸屬美軍厚木空軍基地。附近居民和建築物的損失尚在確認之中。