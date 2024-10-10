聚焦民營經濟促進法草案徵求意見稿四大看點

中評社香港10月10日電／《中華人民共和國民營經濟促進法（草案徵求意見稿）》10月10日起在司法部、國家發展改革委門戶網站向社會公開徵求意見。



新華社報導，作為中國第一部專門關於民營經濟發展的基礎性法律，民營經濟促進法有望進一步優化穩定、公平、透明、可預期的民營經濟發展環境，草案徵求意見稿受到社會廣泛關注。



看點一：讓民營企業吃下“定心丸”



黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，明確要求“制定民營經濟促進法”。



此次公佈的草案徵求意見稿，貫徹落實黨中央、國務院關於發展民營經濟的方針政策，明確堅持“兩個毫不動搖”。



“促進民營經濟持續、健康、高質量發展，是國家長期堅持的重大方針政策。”草案徵求意見稿明確，民營經濟是社會主義市場經濟的重要組成部分，是推進中國式現代化的生力軍，是高質量發展的重要基礎，是推動中國全面建成社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興的重要力量。



專家表示，社會各界普遍希望通過立法解決民營經濟發展中面臨的問題。制定民營經濟促進法，是落實黨中央、國務院促進民營經濟發展決策部署的重要舉措，是以法治方式推動民營經濟高質量發展的必然要求。



各界普遍認為，從草案徵求意見稿可以看到，堅持“兩個毫不動搖”，促進民營經濟持續、健康、高質量發展，是黨和國家一以貫之並將長期堅持的大政方針。這將讓廣大民營企業和企業家吃下“定心丸”，激發民營經濟內生動力和創新活力。



看點二：擬規定實行全國統一的市場準入負面清單制度



草案徵求意見稿著力健全、完善民營經濟組織市場準入領域公平參與市場競爭的制度機制，把實踐中行之有效的政策和做法轉化為法律制度。



根據草案徵求意見稿，國家實行全國統一的市場準入負面清單制度。市場準入負面清單以外的領域，包括民營經濟組織在內的各類經濟組織可以依法平等進入。



同時，草案徵求意見稿對落實公平競爭審查制度、定期清理市場準入壁壘、禁止在招標投標和政府採購等公共資源交易中限制或者排斥民營經濟組織等作出規定。