韓國和東盟建立全面戰略夥伴關係

中評社香港10月10日電／韓聯社報導，以韓國總統尹錫悅出席東盟系列峰會為契機，韓國和東盟10日簽署聯合聲明，將雙方關係正式升格為“全面戰略夥伴關係”（CSP，Comprehensive Strategic Partnership）。



當地時間10月10日，韓國總統尹錫悅在寮國首都萬象出席韓國與東盟領導人會議併發表講話。 韓聯社/聯合採訪團



韓國和東盟于1989年建立對話關係，在其間雙方擴大合作和發展成果的基礎上，時隔35年將雙方關係提升至最高級別。尹錫悅就職後連續三年出席東盟系列峰會。在今年的韓國與東盟領導人會議上，尹錫悅表示，韓國重視東盟外交的方針保持不變，作為共同繁榮的夥伴，韓方將與東盟推進全面多元的合作。



雙方商定今後以三大領域為中心推進合作。首先，在政治和安全領域，韓國和東盟將於今年11月舉行首次國防部長會議，提升戰略合作與安全合作水準；在經濟領域，雙方將建立智庫對話機制，推動數字創新旗艦項目和智慧城市項目合作；在社會和文化領域，韓方未來五年將力促讓4萬名東盟學生來韓研修，並於明年設立理工科尖端領域（STEM）獎學金。



聯合聲明中還涵蓋了增進地區和平與安全的方案，並規定，根據普遍適用的國際法原則和平解決糾紛，更加尊重國際法。尹錫悅還獲得了東盟對韓方“八一五新統一戰略”的支援。聲明表示，支援韓方為重啟和平對話、實現韓半島永久和平穩定而付出的努力，認可韓方為“八一五新統一戰略”賦予的重要性。



自韓國和東盟1989年建立對話關係以來，雙方關係不斷升級。雙方于1991年建立“全面對話關係”，2004年和2010年分別建立“全面合作夥伴關係”和“戰略夥伴關係”。同期，雙方的貿易額從82億美元增至1872億美元，投資額從9200萬美元增至74億美元，人員往來從28萬人次增至1018萬人次。