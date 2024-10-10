日本政府擬向Rapidus出資

中評社香港10月10日電／共同社10日獲悉，日本政府正在探討向力爭2027年量產下一代半導體的Rapidus公司出資，出現了將政府資金建設的工廠與該公司股票進行交換的方案。此舉意在為提供長期支援而加強對經營的參與和監督。政府從經濟增長和安全保障兩方面把半導體定位為戰略物資，但向特定民間企業出資的妥當性將受到質疑。



政府目前採用委託Rapidus進行下一代半導體研發的形式，已決定通過經濟產業省管轄的新能源與產業技術綜合開發機構（NEDO），作為委託費總計投資9200億日元（約合人民幣436億元）。Rapidus正在北海道千歲市建設工廠，計劃2025年4月啟動試製生產線。



由於是委託項目，工廠屬於國家資產。Rapidus計劃包括試製生產線在內，利用該工廠進行量產，最終需要將其買下。政府作為等價交換擬取得股票。代之以金錢，將採用提供不動產及有價證券、設備等的“實物出資”方式。關於時期和金額，今後將在經產省和財務省磋商。



政府正在審查Rapidus的業務計劃，通過成為股東，可大力促使其改善經營。設想確認業務是否順利推進，並對量產和研發進行追加支援。



政府以往曾出於公共性觀點，以促進穩定經營和救濟為目的向民間企業出資。但向Rapidus這種並無生產業績的企業出資則十分罕見，需要進行細緻的說明。



民間企業對Rapidus的出資總計僅73億日元，現有股東和大型銀行擬同意進行追加投資，但存在對能否實現量產並獲得客戶的強烈擔憂。可以預見要確保量產所需的估價5萬億日元不會一帆風順。