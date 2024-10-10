國台辦：賴“雙十”講話蓄意加劇兩岸緊張

中評社北京10月10日電／今天（10月10日），國務院台辦發言人陳斌華答記者問。有記者提問，賴清德今天在台北發表所謂“雙十”講話，請問發言人對講話有關兩岸關係內容有何評論？



陳斌華應詢表示，賴清德在講話中繼續鼓吹“互不隸屬”的“新兩國論”，編造“台獨”謬論，宣揚分裂主張，煽動兩岸敵意對抗。這充分表明，賴清德頑固堅持“台獨”立場、充斥對抗思維、不斷挑釁滋事，蓄意加劇兩岸緊張局勢，嚴重破壞台海和平穩定。



陳斌華指出，實現中華民族偉大復興是近代以來中華民族最偉大的夢想，也始終關係著兩岸同胞的前途命運。1840年鴉片戰爭之後，為戰勝外來侵略、爭取民族解放、實現國家統一，中華兒女前赴後繼，進行了可歌可泣的鬥爭。孫中山先生率先發出“振興中華”的吶喊，領導辛亥革命取得成功，為實現中華民族偉大復興探索道路。台灣自古就是中國的神聖領土，近代曾被外國侵略勢力侵佔，台灣民眾深受其苦。1945年，中國人民取得抗日戰爭的偉大勝利，台灣隨之光復。1949年以後，由於中國內戰延續和外部勢力干涉，海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態，但台灣始終是中國領土的一部分，台灣同胞始終是中華民族的一分子，中華人民共和國政府始終是代表包括台灣在內的全中國的唯一合法政府，中國始終是全體中華兒女的偉大祖國，堅持一個中國原則始終是國際社會的普遍共識。



陳斌華強調，制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的借口。當前反對“台獨”分裂的鬥爭不是制度之爭，而是統一和分裂的鬥爭。賴清德處心積慮為分裂國家拼湊依據，強行灌輸其“台獨”主張，重彈“民主對抗威權”的老調，以所謂“民主自由”為幌子，繼續“倚外謀獨”“以武謀獨”，企圖將台灣綁上“台獨”戰車。其謀“獨”挑釁是台海和平穩定的禍根亂源，將給台灣民眾帶來災難。



陳斌華表示，在中國共產黨堅強領導下，全國各族人民勠力奮鬥、勇毅拚搏，迎來了實現民族復興的光明前景，無數先烈先賢孜孜以求的理想已經在中華大地成為現實。當前，我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標，也更有信心和能力為人類和平和發展的崇高事業作出新的更大貢獻。台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興。不管賴清德講什麼，都改變不了台灣是中國一部分的法律地位和兩岸同屬一個中國的事實與現狀。我們有信心和能力實現祖國完全統一，任何人、任何勢力都阻擋不了民族復興、國家統一的歷史大勢。我們將堅持一個中國原則和“九二共識”，團結廣大台灣同胞，堅決反對“台獨”分裂行徑和外來干涉圖謀，積極促進兩岸交流合作，持續深化兩岸融合發展，堅定不移推進祖國統一。