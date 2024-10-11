中評關注：第五屆陝台會將開幕

陝台會將於10月10日至14日在西安召開，圖為活動報到處（中評社 盧哲攝） 中評社西安10月11日電（記者 盧哲）第五屆海峽兩岸（陝西）經貿科技合作大會（以下簡稱陝台會）將於10月10日至14日在西安召開，10月12日舉行開幕式。本屆陝台會以“構建開放新格局、發展新質生產力”為主題，致力以新質生產力之“新”吸引廣大台胞台企搶抓陝西新發展機遇、融入陝西新發展格局，全面推動陝台經貿合作提質增效，更好助力陝台各領域融合發展。



據悉，本次大會由國務院台辦、陝西省政府主辦，主要內容包括盛禮迎賓、黃帝陵祭祖、開幕式暨陝台經貿合作推介會、產業考察對接等，是今年陝西省規模最大、層次最高的涉台經貿活動。其中，10月11日將舉行“慎終追遠，尋根溯源”--台灣同胞恭祭黃帝陵活動；10月12日舉行陝台會開幕式暨陝台經貿合作推介會。屆時，國務院台辦和陝西省委、省政府有關領導，省直有關部門負責人及台灣重要政商人士、工商團體代表等兩岸嘉賓300多人出席和參加大會。



主辦方表示，陝台會是陝西省委、省政府打造的面向廣大台胞台企宣傳推介、招商引資、合作發展的重要平台，將展現陝西開放姿態、激發陝西發展活力、深化陝台交流交往與互利合作，為譜寫陝西新篇、爭做西部示範貢獻力量。