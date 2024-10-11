快評：中日推進戰略互惠　華府重申一中沒變

中評社快評／總理李強10日在萬象出席東亞合作領導人系列會議期間會見日本首相石破茂。李強希望日方切實恪守中日四個政治文件原則和共識，與中方一道相向而行，把牢雙邊關係的正確方向，維護好兩國關係的政治基礎，不斷加強對話合作，全面推進兩國戰略互惠關係，努力構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。



石破茂表示，當前日中正沿著全面推進兩國戰略互惠關係、努力構建建設性、穩定的雙邊關係的方向前行。日方願同中方面向未來，加強高層交往，密切各層級對話溝通，協商解決未決問題，持續推進互利合作，推動日中關係行穩致遠。



中日全面推進戰略互惠關係，是一件大事，是值得期待的外交轉折，東亞地緣政治必然發生變化。日本處理日台關係今後必須更加謹慎，不踩中方紅線。在此情況下，美國圍堵中國、“以台制華”將出現缺口，更難得逞。



美方清楚局勢的變化，不得不約束“台獨”冒險。針對賴清德日前拋出的“祖國論”，美國國務院亞太助卿康達8日表示，要瞭解此事得問台北；美國的“一個中國”政策沒有改變，反對兩岸任一方片面改變現狀，也不支持“台灣獨立”，維持台海的和平穩定才是美國的根本利益。



台灣政大外交系教授黃奎博分析認為，這是暗示“賴政府”在台海問題上要知道分寸。聯合報10日發表評論文章認為，美方潛台詞，是要台灣勿破壞現狀，不要做任何危害美國利益的事，台北不能、也不可以成為破壞現狀的麻煩製造者。



中日推進戰略互惠，華府重申一中沒變，都是賴當局不願聽到、見到的，但無法迴避，必須正視。東亞地緣政治發生劇烈變化，處在十字路口的台灣應選擇和平，遠離戰爭，這才是正道。