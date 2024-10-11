李強會見泰國總理佩通坦

當地時間10月10日，國務院總理李強在萬象出席東亞合作領導人系列會議期間會見泰國總理佩通坦。（來源：新華網） 中評社北京10月11日電／據新華社報導，當地時間10月10日，國務院總理李強在萬象出席東亞合作領導人系列會議期間會見泰國總理佩通坦。



李強表示，中國和泰國是山水相連的親密友鄰。在兩國領導人的戰略引領下，中泰命運共同體建設持續推進，各領域合作成果豐碩，人文交流日益熱絡，“中泰一家親”更加深入人心。中方願同泰方一道，以明年中泰建交50周年為契機，進一步弘揚傳統友好，加強戰略溝通，拓展互利合作，推動中泰命運共同體建設不斷走深走實，讓中泰關係親上加親、好上加好，為兩國人民帶來更多福祉。



李強指出，中方堅定支持泰國走符合本國國情的發展道路，願始終做泰方可信賴、可倚重的夥伴。中方願同泰方加強發展戰略對接，積極做好政策溝通，加快推進中泰鐵路建設，促進產業融合發展，深化產業園區、數字經濟、新能源汽車、光伏等領域合作，更好助力各自經濟轉型升級。雙方要共同辦好明年慶祝兩國建交50周年活動，加強媒體、文旅、教育、青年等領域交流，不斷夯實兩國友好的民意基礎。中方願同泰方高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，加快推進區域經濟一體化建設，加強多邊協調配合，共同維護地區和平穩定發展。



佩通坦熱烈祝賀中華人民共和國成立75周年，表示堅信在習近平主席領導下，中國將不斷發展壯大，為世界和平與繁榮作出更大貢獻。明年是泰中建交50周年，泰方願同中方共同舉辦系列慶祝活動，進一步密切高層往來，促進經貿、農業等領域互利合作，深化人文交流，共同打擊網賭電詐等跨國犯罪，不斷推進泰中命運共同體建設。泰方願同中方加強在東盟、瀾湄合作等多邊框架內的溝通協作，共同推動貿易和投資自由化便利化，維護地區和平、穩定和繁榮。