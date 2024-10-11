李強會見柬埔寨首相洪瑪奈

當地時間10月10日，國務院總理李強在萬象出席東亞合作領導人系列會議期間會見柬埔寨首相洪瑪奈。（來源：新華網） 中評社北京10月11日電／據新華網報導，當地時間10月10日，國務院總理李強在萬象出席東亞合作領導人系列會議期間會見柬埔寨首相洪瑪奈。



李強表示，中國和柬埔寨是守望相助、命運與共的鐵杆朋友。在習近平主席同柬方領導人戰略引領下，中柬命運共同體邁入高質量、高水平、高標準的新時代。中方將繼續堅定支持柬埔寨走符合本國國情的發展道路，堅定支持柬埔寨維護國家主權和戰略自主，願同柬方傳承世代友好，深化戰略互信，推進互利合作，持續充實中柬“鑽石六邊”合作架構，推動新時代中柬命運共同體建設不斷走深走實，取得更多成果。



李強指出，中方願同柬方緊扣發展需求，加快推動共建“一帶一路”倡議同柬“五角戰略”對接，共同落實新版中柬命運共同體行動計劃，發揮兩國政府間協調委員會機製作用，打造更多務實合作的精品工程，更好實現互利共贏。雙方要加快制定“工業發展走廊”合作規劃，加緊開展中柬鐵路前期工作，積極推進“魚米走廊”建設，加強基礎設施、能源等領域合作，推動取得更多可視化成果。中方鼓勵更多中國企業赴柬投資興業，願進口柬方更多優質農產品。中方願同柬方加強多邊協調配合，維護好共同戰略利益。



洪瑪奈表示，柬中友誼由兩國老一輩領導人親手締造。近年來，在習近平主席和柬方領導人引領下，兩國關係邁入構建柬中命運共同體的新時期。感謝中方長期以來為柬經濟社會發展提供的寶貴支持。柬方堅定奉行對華友好政策，堅定恪守一個中國原則，堅定認為台灣、西藏、新疆、香港事務是中國內政。柬方願落實柬中“鑽石六邊”合作架構，推進“工業發展走廊”和“魚米走廊”合作，持續深化農業、能源、投資、基礎設施建設、人文、旅遊等領域合作，加強執法安全合作，聯合打擊網賭電詐等跨國犯罪活動，共同推進柬中命運共同體建設。