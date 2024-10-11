富權：賴清德跨不過三道檻

中評社香港10月11日電／澳門新華澳報11日發表富權文章：“新兩國論”“美疑論”朝小野大是賴清德跨不過的三道檻。以下為文章內容。



賴清德昨日作其上任後的首個“雙十講話”。由於賴清德繼在“五二零講話”拋出“新兩國論”之後，不斷丟出強化“新兩國論”的系列言論，而所謂的“國安高層人士”又在“雙十”前夕，向特定媒體放風，謂賴清德的“雙十講話”將會有更完整的“新兩國論”論述出籠，因而昨日賴清德在發表“雙十講話”時，不少人都緊盯著直播電視屏幕。



當賴清德的“雙十講話”結束後，人們發覺，賴清德固然是仍然堅持“新兩國論”的“台獨”立場，並增添了“中華人民共和國不代表台灣”之類的“新論述”，但卻沒有出現“國安高層人士”所放風的情況。而人們也注意到，賴清德在發表講話時，其眼神非常明顯一直望著讀稿機，就像是一個被罰背書的小學生，有老師盯著，一個字都不能錯。因而引起聯想：由於賴清德系列講話已經觸及到華盛頓的“紅線”，因而美國曾經透過有關的渠道警告賴清德，使其不敢按照原先的計劃，在“雙十講話”中推出“更完整的『新兩國論』論述”。



實際上，在賴清德發表“祖國論”後，美國國務院主管東亞事務的亞太助卿康達就立即回應說，美國的“一個中國”政策沒有改變，反對兩岸任一方片面改變現狀，也不支持“台灣獨立”，美國的根本利益在於維護台海和平穩定，“這將持續是我們未來的重點”。而在昨日，有台灣媒體報導說，賴清德的“雙十講話”稿，事前曾經送交美國方面參閱過。



這顯示，美國對賴清德的“台獨”立場仍然不放心，美國更擔心賴清德會有其“五二零講話”碰觸羅斯伯格事前叮囑的情況再次發生，因而“美疑論”仍然存在。賴清德雖然是不可一世，但對於美國對他的懷疑態度，還是有所忌憚的。因而這篇曾經送交美國參閱的“雙十講話”稿，賴清德在宣讀時，就緊盯著讀稿機，抑制住自己喜歡即興發揮的個性，避免再隨口爆出“美國人不高興”的話語來。



其實，賴清德的這種桀驁不馴的個性，連某些民進黨人都有所擔心。昨日就有報導說，賴清德在作“雙十講話”前，能與聞機要的綠營眾高層私下期盼，常有即興演出的賴清德“不要再脫稿”。而賴清德也符合期待未再提“璦琿條約”、“祖國論”等意外發言或驚人之語，讓黨內頓時都鬆了口氣。

