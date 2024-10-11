受惠政府支援　中小企轉型拓市場

右圖：行政長官李家超早前到訪生產力促進局，與中小企代表見面交流，瞭解他們的不同挑戰及尋求轉型的需要。\視頻截圖；左圖：香港正處於經濟轉型期，各界求變，政府大力支持中小企升級轉型及開拓市場，包括推行“新型工業化資助計劃”。（圖源：大公報） 中評社北京10月11日電／據大公報報導，香港正處於經濟轉型期，各界積極求變提升競爭力，特區政府與生產力促進局共同推動新質生產力發展，攜手為中小企提供支援。在施政報告發表前夕，行政長官李家超於周二（8日）到訪生產力局，與來自不同產業的公司代表見面，交流意見。



多位中小企代表均表示受惠於政府的資助及支援，並反映在目前營商環境下轉型的需要。李家超表示會和團隊深入討論收集到的意見，協助撰寫施政報告。特區政府會順應國家發展高端智能製造業的方向，提速提效，推動發展新質生產力。



去年施政報告提出成立跨部門“電子商貿發展專責小組”，推行政策協助中小企拓展電商業務，為本地企業轉型“開路”。行政長官李家超周二聯同創新科技及工業局局長孫東、商務及經濟發展局局長丘應樺、創新科技署署長李國彬和工業貿易署署長廖廣翔等一行到訪生產力局，在生產力局主席陳祖恒與總裁畢堅文的陪同下考察生產力大樓，並與科創企業及中小企代表深入交流。



中小企望更多援助 提升競爭力



母嬰產品公司總經理王先生向李家超指出，近年更多消費者轉至電商平台和使用社交媒體網購，他們的公司和很多本地中小企一樣，都希望轉型開拓電商市場，惟入場門檻成本甚高，對中小企構成財政負擔。政府“BUD專項基金”等資助計劃正好為中小企紓緩經濟壓力，轉型進軍跨境電商和內地網上零售市場。



特區政府提供各類型資助計劃，在融資信貸保證、拓展業務、升級轉型及推動科技應用等各方面向中小企給予支援。一家珠寶品牌公司資訊科技及數碼轉型總監連先生表示，公司透過政府的“科技券”計劃，升級銷售系統和倉庫貨存管理系統，成功數碼轉型，提升公司倉存及出貨管理效率，可投放更多時間進行銷售工作；清潔器材公司執行董事吳先生期望，政府在協助企業轉型方面提供更多援助，提升中小企競爭力，讓他們能夠拓展內地以至“一帶一路”國家的市場。