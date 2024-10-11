人才辦訪問英國及星馬，推廣香港機遇

左圖：人才辦總監劉鎮漢（右三）10月7日在馬來西亞吉隆坡舉辦的主題研討會，介紹香港的發展機遇。右圖：人才辦代表團10月9日訪問新加坡，參加就業博覽，向參觀學生介紹香港發展概況。（圖源：大公報） 中評社北京10月11日電／據大公報報導，香港人才服務辦公室（人才辦）在過去一個月先後訪問了英國、馬來西亞及新加坡，向當地著名大學學生及校友，以及專業人才推廣香港的無限機遇及香港特別行政區政府各項招攬人才措施。



人才辦發言人昨日（10日）表示，自去年10月底成立以來，人才辦一直積極對外推廣香港作為國際人才樞紐和國家人才門戶的雙重角色，招攬全球人才。



人才辦總監劉鎮漢率領代表團在今年9月底前往英國，與包括牛津大學和劍橋大學等五家世界百強大學院校代表進行交流，也聯同國際工程技術學會推廣香港一系列招攬人才措施，並邀請兩位落戶香港發展的英國人才，分享在港生活和工作的經驗。



人才辦代表團10月初訪問了馬來西亞，在當地舉辦主題研討會，邀請兩家當地企業及三位在港發展的馬來西亞人才，介紹香港就業市場的近況、發展機遇、稅務安排、落戶情況等，吸引逾百名馬來亞大學學生、校友、求職者及人力顧問等出席。劉鎮漢亦訪問了馬來亞大學創新與企業中心及與當地商會代表會面，介紹香港的最新發展及相關資訊。



日前，人才辦在新加坡參與新加坡國立大學的就業博覽，向超過1500名學生及校友介紹香港發展概況，並與歐洲工商管理學院新加坡分校的應屆畢業生會面。



劉鎮漢表示：“香港在‘一國兩制’下擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，為不同領域的人才提供無限機遇。展望將來，人才辦會繼續前往包括北美及歐洲等重點市場推廣，招攬不同專業的國際人才，前來香港發展。”