魯班先師廟暨鄧伯裘故居共列古蹟

上圖：位於西環青蓮台的魯班先師廟，傳承建造業獨有文化傳統。下圖：鄧伯裘故居大致保存原來面貌，可說見證錦田的發展。（圖源：大公報） 中評社北京10月11日電／據大公報報導，位於西環青蓮台、有140年歷史的魯班先師廟，飾有大量精巧石灣陶塑的屋脊，早前完成復修後在九龍公園展出，吸引不少喜好藝術的人士參觀。政府昨日刊憲公布，把魯班先師廟、元朗錦田的鄧伯裘故居列為法定古蹟，全港法定古蹟數量增至136項。



魯班先師廟是本港廣為人知供奉魯班的古廟，始建於1884年，1928年在原址重建，蘊含嶺南傳統建築特色。廟宇有很多手工精細的壁畫、灰塑、木雕和陶塑裝飾。廟宇屋脊的陶塑，由石灣著名花脊店“均玉店”製造。這些人物公仔以戲曲特色，演繹中國神話故事《封神榜》的故事場景，傳遞邪不能勝正的精神。而廟宇獨特的山牆呈梯級形，在香港甚為罕見。



魯班是三行的祖師爺，每年農曆六月十三日的魯班先師寶誕，本港建築業界都會遵從傳統習俗，到廟宇拜祭，傳承建造業獨特的文化傳統。



鄧伯裘教育醫療貢獻多



位於錦田的鄧伯裘故居約建於20世紀初。商人鄧伯裘（1876至1950年）是錦田鄧族的顯赫人物，對錦田、元朗以至新界的發展，尤其在教育和醫療服務方面，有很多貢獻。他曾代表錦田鄧族向政府請願，要求歸還在1899年被掠走並運送到愛爾蘭的吉慶圍鐵門，最後成功取回。他並曾在故居內開設私塾，為鄧族子弟提供教育。



鄧伯裘故居為單層長方形青磚建築，並附有三層高更樓。故居的建築結構和裝飾融合中西風格，例如有托斯卡納式圓柱及拱門這些西式的設計。故居內的大部分原有建築構件、飾面和裝飾皆保存下來，見證元朗錦田的發展和鄧伯裘的成就。